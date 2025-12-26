屏東榮家擴訓財務管理 精進作業守護住民財產安全

記者孫建屏／綜合報導

隨著高齡社會來臨，機構住民的財物管理不僅是行政責任，更是對長輩的承諾。為落實輔導會「榮民財產保管作業計畫」，屏東榮家日前召集全體輔導組同仁、各堂隊堂長，由輔導組組長薛家玲主持「財務管理系統登載擴訓」，透過系統化教學，強化人員作業熟稔度，並提升行政作業精準效能。

此次教育訓練重點針對「財務管理系統」的實務操作，內容涵蓋系統登錄規範、資料檢核流程及常見錯誤。有別於傳統紙本作業，透過數位化系統的擴大運用，能有效降低人工登載錯誤風險，並即時掌握住民收支動態，落實「存管分離」與「帳目透明」的內部控制核心精神。

屏東榮家主任李秦強指出，榮家有責任以最嚴謹的標準守護，以及推動財務管理系統的精進與擴訓，建立標準化作業流程，讓行政效率與服務品質同步提升。未來將持續透過定期稽核與教育訓練，打造讓家屬放心、榮民安心的優質頤養環境。