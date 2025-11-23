屏東榮家敬老表演關懷活動 傳達社會溫暖

記者孫建屏／綜合報導

為推廣敬老關懷與促進跨區域交流，高雄市華夏社區關懷協會日前在屏東榮家舉辦「敬老表演暨關懷活動」，協會志工與表演成員表演精采歌唱、舞蹈、樂器演奏及趣味互動節目，以豐富多元的節目陪伴長者，場面充滿活力，陪伴住民共享歡樂與溫馨。

華夏社區關懷協會表示，協會長期投入敬老服務，希望透過跨縣市交流，讓長者感受到更直接的陪伴與支持；此前往次屏東榮家的敬老活動，不僅拉近彼此距離，也期盼為長者帶來心靈上的鼓舞與溫暖。

屏東榮家家主任李秦強感謝華夏社區關懷協會帶來溫暖與歡笑，讓榮家長者度過充實愉快的午後時光，並指出，社會各界的關心對長者而言意義深遠，未來也期盼持續與更多單位攜手合作，共同營造更友善、貼心的高齡生活環境。

高雄市華夏社區關懷協會以豐富多元的節目陪伴長者，也送上社會的溫暖和鼓舞。（屏東榮家提供）

屏東榮家家主任李秦強（左）感謝高雄市華夏社區關懷協會蒞臨演出。（屏東榮家提供）