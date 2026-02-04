屏東榮家新春揮毫 洋溢濃厚年節氣息

記者謝承宏／綜合報導

農曆新年腳步將近，屏東榮家特別邀請屏東縣文江書藝推廣協會書法老師蒞臨指導，與榮家長輩們一同揮毫寫春聯、迎新送舊，洋溢著濃厚年節氣息。

活動中邀請吳氏幼兒園小朋友到場同樂，與爺爺奶奶一起拓印小福字、製作小春聯。孩子們稚嫩的小手沾上墨色，認真又充滿創意的模樣逗得長輩們笑開懷，現場不時傳出歡笑聲，氣氛溫馨又熱鬧。世代同堂的互動，讓傳統書法活動多了童趣與活力，也讓長輩們感受到滿滿關懷與陪伴。

廣告 廣告

透過寫春聯、拓福字等傳統新年習俗，不僅讓長輩們重溫過年的美好回憶，也讓小朋友在陪伴中親身體驗書法藝術與年節文化，展現文化傳承的意義與價值。

屏東榮家副主任王國能與長輩們及吳氏幼兒園小朋友們歡樂合影。（屏東榮家提供）

屏東榮家副主任王國能頒發屏東縣文江書藝推廣協會感謝狀。（屏東榮家提供）