屏東榮家洛神饗宴 長輩動手氣氛歡樂
記者孫建屏／綜合報導
屏東榮家綠意盎然的圖區景色中，種植的「洛神」已成熟轉紅，相當吸睛，榮家日前舉辦「洛神饗宴」，讓長輩們在公園般的環境中採摘果實，舒展筋骨，也手工自製洛神果醬，享受豐收的成就感，感受到滿滿的喜悅。
現場也備有精美自製洛神果醬吐司和飲料，榮家同仁與長輩們溫馨開懷話家常，氣氛熱鬧活潑，增添榮家歡樂氛圍。家主任李秦強表示，榮家致力提供住民長輩一個溫馨舒適的頤養環境，除了舉辦節慶祝活動外，也安排各種生活文康活動，激發長輩的活力及分享生活智慧，豐富多彩的生活。
屏東榮家日前舉辦「洛神饗宴」，讓住民長輩享受豐收的成就感，感受到滿滿的喜悅。（屏東榮家提供）
長輩親自採摘榮家園區中種植的洛神，舒展筋骨。（屏東榮家提供）
家主任李秦強及同仁陪伴住民長輩一起自製洛神果醬，增添歡樂氛圍。（屏東榮家提供）
