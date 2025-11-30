屏東榮家洛神饗宴 長輩動手氣氛歡樂

南部中心／鄭榮文、蘇晟維 嘉義報導為了慶祝農民節，嘉義中埔鄉公所攜手農會，舉辦秋之盛典活動，29日下午在中埔水資源保護區內的獨角仙農場登場，豐富的活動從白天辦到晚上，不但有各種親子體驗，晚上還有精彩的金曲演出及摸彩活動，讓場面十分熱鬧。嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）找來金曲歌王黃文星現場演唱，嘉義中埔鄉公所攜手地方農會，舉辦2025秋之盛典活動，邀來地方鄉親一起慶祝農民節，中埔鄉長李碧雲表示，「藉由活動的設計，讓大眾對我們的水資源，還有水的循環以及極端氣候，這三者之間的重要性。」嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）受到七月丹娜絲風災的影響，讓中埔在地的鄉民及農民，受到了很大的經濟衝擊，鄉公所想藉由這次的秋之盛典，讓大家更重視水資源、水循環與極端氣候等環境議題，不但鄉公所的同仁親手用一片一片的亮片，編織了這個金光閃閃的舞台，還規劃了一整天的精彩活動，不但有彩繪風箏，讓小朋友現場放電，還可以在水溝體驗釣蝦活動，重溫過往的農村時光。嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）參加民眾：「非常地好玩，帶著兩個小朋友來畫風箏，下次還要來。」，另一位民眾說，「帶小朋友來撈蝦，然後我們撈到五六隻，好好玩！很開心。」 ，中埔鄉農會總幹事李甯潔表示，「活甕有DIY釣蝦還有這個風箏的彩繪，另外還有玩泡泡，另外也結合了食農教育，有酪梨牛奶DIY。」農會也舉辦了秋日野趣小旅行，一開放報名就迅速秒殺，還有農民現場分享地方特產酪梨，跟大家一起歡度這個豐富的週末假期。原文出處：2025秋之盛典活動嘉義登場 親子體驗結合摸彩超好玩 更多民視新聞報導學生問中國會打來嗎？賴清德喊就是要準備：勿恃敵之不來下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度與200位高中生暢談青年政策 賴清德：共同努力讓台灣比現在更好

民視影音 ・ 1 天前