屏東榮家表揚優良照服員 守護住民健康與安全

記者孫建屏／綜合報導

為表彰114年度照服員辛勞付出，屏東榮家日前在委外照服員年終工作檢討會中，由家主任李秦強頒發獎金及感謝狀嘉勉表現優良照服員，肯定他們專業服務與敬業精神，即時發現異常並正確應處，充分工作發揮守護住民生命安全的關鍵角色，爭取黃金救援時間，維護長輩健康與生命安全。

屏東榮家表示，基層照顧服務員為榮家服務團隊重要成員，平日肩負住民起居照料、健康觀察、生活協助及情緒關懷等重要工作，須隨時留意住民身體狀況的細微變化；與長輩長時間相處互動，彼此關係更像是家人親友般地密切。

屏東榮家指出，此次接受表揚的照服員，於每日例行照護工作中展現高度警覺與專業判斷，能在關鍵時刻即時判斷、正確處置；未來將持續強化緊急應變能力，打造更安心、安全的住宿照護環境，守護每一位住民長輩的健康與優質生活。

屏東榮家日前在委外照服員年終工作檢討會中，由家主任李秦強頒發獎金及感謝狀嘉勉表現優良照服員。（屏東榮家提供）