屏東榮家醃蘿蔔體驗 長輩手作感受農村趣

記者孫建屏／綜合報導

邁入香甜可口的白玉蘿蔔產季，為了讓住民長輩們放鬆心情，調劑身心，體驗手作的農村樂趣，屏東榮家日前舉辦一場別具特色的「醃蘿蔔」懷舊活動，不僅新鮮有趣，也為長輩們在榮家生活添增美好且難忘的回憶，優化生活品質。

活動中，屏東榮家家主任李秦強帶領住民長輩與工作同仁，一起將剛採摘的美濃白玉蘿蔔切條、切塊，並以鹽殺青後加入糖及辣椒醬醃製，部分則曬成蘿蔔乾，留待日後煮雞湯。透過「農村趣味體驗」，討喜的白玉蘿蔔，也讓長輩們體會到農民辛勤耕作的過程及甜蜜的果實。

屏東榮家舉辦「醃蘿蔔」體驗活動，讓長輩們體會到農民辛勤耕作的過程及甜蜜的果實。（屏東榮家提供）

長輩們動手將剛摘下的白玉蘿蔔切塊，加入調味料醃製成美味的醃蘿蔔。（屏東榮家提供）