屏東榮家長輩採番茄 享受懷舊好滋味

記者孫建屏／綜合報導

屏東榮家像公園般的環境中，種植了許多花果樹木，並為長輩開闢開心農場，近期正逢番茄盛產時節，40幾棵黃金、澄蜜、黑金剛、黑葉、玉女、桃太郎等不同品種番茄，結實纍纍，日前特別舉辦採摘活動，吸引許多長輩外出參加，享受陽光下活化筋骨兼採果的樂趣。

各式番茄採摘後，經過長輩巧手加入蜜餞及自產芒果青，成為懷舊小吃；或是切盤沾醬吃，都是令人懷念的好滋味。過程中，參加採果樂的長輩們露出幸福的笑容，都覺得很快樂。

家主任李秦強表示，「榮家就是長輩的家」，「榮家樂」採果活動不僅能夠促進長輩的身心健康，還能讓他們在開心的氛圍中享受生活，未來將籌辦豐富、多元的活動，促進長輩的身心健康。

屏東榮家日前舉辦採蕃茄活動，吸引許多長輩參加，享受陽光下活化筋骨兼採果的樂趣。（屏東榮家提供）