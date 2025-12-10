屏東榮家防疫演練 強化團隊應變能力

記者孫建屏／綜合報導

為提升工作甩仁對於機構內感染管制的應變處置能力，屏東榮家昨（9）日由家主任李秦強親自主持「防疫演練」，藉由實地演練感染個案發生後的緊急應變作業流程，強化榮家照顧團隊防疫管制能力。

此次模擬住民發生疥瘡群聚感染，由各堂護理師及照服員依通報程序、現場隔離動線、照護人員防護裝備穿脫、感染住民依使用藥物給予不同照護模式等課目，逐一演練；過程中強調臨場反應與團隊合作，演練緊湊而完整，以確保工作團隊在面對實際狀況時能迅速且準確處置。

廣告 廣告

家主任李秦強表示，面對感染風險，照護機構必須隨時保持高度警覺，並強調，防疫沒有假期，唯有持續演練與落實執行各項感控措施，才能確保住民健康。

屏東榮家指出，將持續與醫療端保持密切合作，強化感染管控機制，確保在疫情變化下能迅速因應，保障住民長輩們的健康與安全。