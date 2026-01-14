屏東榮家防跌宣導 提升住民保健意識

記者孫建屏／綜合報導

為提升住民健康及生活品質，預防高齡跌倒意外的發生，屏東榮家日前舉辦健康促進活動，以「健康老化沒煩惱－保命防跌」為主題，透過專業人員的教育宣導，希望住民長輩們養成良好運動習慣，提升防跌意識，打造安全友善的生活環境。

宣導活動邀請屏東榮民總醫院楊秀儀復健師講授，除了透過投影片介紹健康老化的重要性，也結合簡易伸展及平衡訓練，引導住民進行安全、適齡的活動，增進下肢肌力與身體穩定度，降低跌倒風險。

廣告 廣告

活動現場氣氛熱烈，住民及工作人員踴躍參與，楊秀儀並提醒，跌倒是高齡者常見的健康風險之一，不僅可能造成骨折、行動能力下降，更可能影響生活自理及心理健康。

屏東榮家表示，未來將持續結合多元健康促進資源，並減少意外傷害的發生，真正落實「健康老化沒煩惱」的理念，讓住民在安全、安心的環境中生活。

屏東榮家日前舉辦健康促進活動，邀請屏東榮民總醫院楊秀儀復健師講授「健康老化沒煩惱－保命防跌」，提升住民長輩防跌意識。（屏東榮家提供）