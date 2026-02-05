屏東榮服處拜會金馬戰友協會 強化合作

記者張雅淳／綜合報導

農曆春節將屆，為加強與榮民社團之交流互動，整合社會資源，提升榮民眷屬關懷服務品質，屏東縣榮民服務處處長王德維昨日率領同仁，於春節前夕專程前往屏東市拜訪金馬戰友協會理事長李松珍，除提前向協會致上新春祝福外，亦藉由面對面交流，持續綿密社團連結，強化合作夥伴關係。

拜會過程中，王德維代表屏東縣榮民服務處致贈清境農場保暖組、木瓜禮盒、豆漿粉等實用物資供戰友們使用，並提供屏東市金馬戰友協會歲末團圓餐會摸彩品，期盼透過實際行動，傳遞對榮民眷屬的關懷與祝福，讓長輩們在寒冬佳節中感受到溫暖與支持。

王德維表示，金馬戰友協會長期深耕地方，凝聚退役袍澤情誼，並積極協助榮服處推動各項關懷訪視與服務工作，是榮民服務體系中不可或缺的重要夥伴。未來榮服處將持續透過定期拜會與資源共享，與社團攜手合作，共同完善榮民眷屬照顧網絡，讓服務更即時、更到位。

此外，王德維亦向協會說明榮民就醫照護資源，特別是屏東榮民總醫院所設立之「榮民就醫綠色通道」機制，針對年長、行動不便或有急迫醫療需求之榮民眷屬，提供優先掛號、協助轉介及就醫引導等服務，以縮短候診時間、提升醫療可近性，確保榮民眷屬能獲得即時且完善的醫療照顧。

李松珍對屏東縣榮民服務處的關心與支持表達誠摯感謝，並表示協會將持續秉持團結互助、關懷榮民之精神，配合榮服處各項政策與活動，共同為榮民眷屬營造溫馨友善的生活環境。

屏東縣榮服處處長王德維率同仁致贈金馬戰友協會理事長李松珍清境農場保暖組。（屏東縣榮民服務處提供）