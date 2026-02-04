屏東榮服處發送榮民眷慰問金 傳遞溫暖與關懷

記者謝承宏／綜合報導

春節將屆，為關懷清寒榮民及其眷屬，屏東縣榮民服務處處長王德維日前偕同服務同仁，於春節前夕前往內埔鄉養護機構，親自發送榮民眷慰問金，提前向榮民眷屬賀節，傳遞政府溫暖與關懷之意。

屏東縣榮民服務處表示，榮民一生奉獻國家社會，榮服處責無旁貸持續照顧榮民及其家屬生活所需，尤其在年節前，更希望透過實際行動，讓清寒榮民眷感受到社會的關懷與支持，安心迎接春節到來。王德維也逐一向受慰問的榮民眷屬致意，關心其生活起居與健康狀況，並祝福大家新春愉快、闔家平安。

此次慰問活動由榮服處同仁陪同進行，除發放慰問金外，也藉機了解榮民眷屬實際需求，作為後續服務與協助的重要參考。榮民眷屬對於榮服處的關懷表達由衷感謝，紛紛表示在寒冬與年節前夕收到這份心意，倍感溫馨。

屏東縣榮民服務處處長王德維發送慰問金，提前向榮民眷屬賀節。（屏東縣榮民服務處提供）