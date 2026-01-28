屏東榮服處邀名家揮毫 墨香鼓聲喜迎馬年

記者孫建屏／綜合報導

為迎接2026年農曆新年的到來，屏東縣榮服處昨（27）日舉辦「2026年名家揮毫迎新春」活動，邀請書法名家現場揮毫，書寫寓意吉祥、祝福滿滿的春聯，免費贈送給榮民眷及社區民眾，並有屏東榮民總醫院、國軍人才招募中心、屏東縣政府長期照護處、法務部行政執行署屏東分署等單位共襄盛舉，現場充滿溫馨的年節氛圍。

活動首先由高雄榮家「榮光快樂非洲鼓隊」演出，展現出長者的活力與團隊合作精神，獲得現場觀眾熱烈回響，精采表現也增添了活動的節慶氛圍。

屏東榮總宣導榮民就醫綠色通道，可以為長者提供便捷快速的醫療服務；屏東縣政長照處則宣導長照3.0政策，解釋如何透過長期照護資源支持老年群體，確保長者在社會中的健康與福祉；國軍人才招募中心進行全民國防宣導，強調國防意識，並鼓勵民眾積極參與，展現全民共責的國防精神；法務部行政執行署屏東分署則針對廉政宣導進行推廣，強調遵守法律、廉潔自律對於社會的長遠影響。

此外，欣屏天然氣股份有限公司董事長馬英漢在現場頒發扶助金，贊助春節一系列活動全般事宜，充分發揮企業責任與公益精神。而屏東縣真善美聯誼會也提供義剪服務，展現企業與民間團體對榮民眷的關懷與支持。

屏東縣榮服處舉辦「2026年名家揮毫迎新春」活動，邀請高雄榮家「榮光快樂非洲鼓隊」到場演出，充滿喜氣的年節氣氛。（屏東榮服處提供）

欣屏天然氣股份有限公司董事長馬英漢（左）在現場頒發扶助金，贊助屏東榮服處舉辦春節一系列活動。（屏東榮服處提供）