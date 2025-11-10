屏東榮總三週年院慶暨員工子女非營利幼兒園開幕

屏東榮民總醫院10日舉辦「三週年院慶暨員工子女非營利幼兒園開幕典禮」，退輔會主任委員嚴德發親臨主持，並與縣長周春米、地方貴賓及院內同仁共同見證這項兼具醫療人文與家庭關懷的重要里程碑。（屏東榮總提供）

記者蔣謙正／屏東報導

為打造友善職場環境，協助員工兼顧工作與育兒，屏東榮民總醫院10日舉辦「三週年院慶暨員工子女非營利幼兒園開幕典禮」，退輔會主任委員嚴德發親臨主持，並與縣長周春米、地方貴賓及院內同仁共同見證這項兼具醫療人文與家庭關懷的重要里程碑。

嚴德發主委致詞時表示，屏東榮總自111年11月11日成立以來，秉持「以病人為中心、以人為本」的理念，在急重症醫療、偏鄉照護與社區健康推廣上持續深耕。今年7月參加區域醫院評鑑，展現醫療品質與量能的全面提升，穩固其作為南部地區重要醫療支柱的地位。

他特別肯定，屏東榮總成立三年來在醫療品質上屢獲專業肯定——榮獲醫策會「國家醫療品質獎」標章，由護理部與藥劑科雙雙獲頒殊榮，藥劑科更以創新服務榮獲「創意獎」，展現團隊協作與持續精進的成果；同時，國家生技醫療產業策進會亦授予護理部與藥劑科「SNQ國家品質標章」，象徵屏榮的醫療照護品質已達國家級水準，獲專業機構一致肯定。這些榮譽不僅彰顯屏榮的專業實力與團隊精神，更體現全體同仁對「安全、品質與人本關懷」的共同承諾。

屏東榮總114年1至10月醫療毛收入累計達22.26億元，較113年同期的17.62億元成長26.33%，較112年同期的13.17億元成長更達69.02%。其中，114年10月單月醫療毛收入達2.51億元，為本院營運以來最高單月營收。醫療服務量大幅成長，114年1至10月門急診累計人次達27.6萬，較113年同期23萬人次增加20%，較112年同期17.9萬人次更成長達54.2%。其中，今年10月份單月門急診量高達32萬303人次，創下開院以來新高。而這些成果的背後，凝聚了屏東榮總全體同仁辛勤付出與汗水。其中，今年10月份單月門急診量高達32萬303人次，創下開院以來新高。而這些成果的背後，凝聚了屏東榮總全體同仁辛勤付出與汗水。

幼兒園開幕 打造幸福職場與家庭共榮

新成立的「員工子女非營利幼兒園」設於員工宿舍大樓1樓，自醫院籌設之初即納入幼兒園規劃，期盼藉由優質教保服務，讓員工在繁忙工作之餘無後顧之憂。幼兒園使用面積約六百多平方公尺，斥資近新台幣669萬元建置與裝修，可收托62位幼兒，以醫院員工子女為優先招收對象。自114年8月1日起正式招生，目前已有50位幼兒就讀，由具備專業經驗的社團法人中華育英社會教育關懷協會承辦。

典禮結束後，嚴主任委員特別前往幼兒園參觀環境，親切與小朋友互動，並與孩子們一同進行繪本共讀活動。主任委員坐在色彩繽紛的閱讀區中，聆聽孩子們天真朗讀與提問，氣氛溫馨愉悅。他表示，看見孩子們在安全、明亮的環境中快樂學習與成長，深刻感受到屏東榮總對同仁家庭照顧的用心與堅持。

活動現場熱鬧溫馨 社區同樂共慶

當天典禮在「麥當勞叔叔」帶來的活潑暖場演出中揭開序幕，逗趣的互動與親善表演讓現場笑聲不斷，小朋友開心氣氛熱烈。活動後，麥當勞叔叔更前往兒童門診與幼童病房探視小朋友，帶來驚喜與祝福。

接著由大同國小陶笛社以悠揚樂聲獻演，幼兒園小朋友登台表演可愛歌舞，純真的笑容與童稚的歌聲為院慶增添溫馨色彩。演出結束後，孩子們親手製作的小禮物回贈給主任委員，主任委員親切接過並與孩子互動，現場洋溢著溫暖與感動。

隨後，嚴主委與貴賓共同登台，進行「三週年院慶切蛋糕儀式」，象徵屏東榮總穩健成長、幸福啟航。緊接著，嚴主任委員與貴賓一同拉開彩帶、讓氣球升起，宣告「員工子女非營利幼兒園」正式開幕，現場掌聲熱烈，氣球繽紛升空，為開幕院慶活動掀起最高潮，象徵屏榮幸福職場的嶄新起點。

院區戶外亦舉辦嘉年華活動，規劃多達20個攤位，內容包含健康宣導、闖關遊戲、親子互動與醫療成果展示，現場人潮踴躍、笑聲不斷。民眾還可參加「屏東榮總官方臉書打卡送好禮」活動，在專設打卡區拍照上傳即可獲得象徵院慶喜悅的壽桃。由於參與踴躍，壽桃很快發送完畢，院方隨後改贈客製紀念品，持續延續現場歡樂氣氛。嚴主任委員特別走訪攤位區，與小朋友、同仁及民眾親切互動，感受到屏東榮總團隊的活力與凝聚力，展現醫療機構的溫暖人心與社區連結。

從長者到幼兒 建構全方位關懷鏈

嚴德發指出，今年屏東榮總二大成果是今天開幕的非營利幼兒園，及8月啟用龍泉分院「松鶴住宿長照機構」推動「醫養整合」照護模式，形成從長者照護到幼兒教育、從家庭到職場的完整關懷鏈，充分展現輔導會體系醫療機構「照顧老一輩、守護下一代」的願景與責任。

院長王瑞祥最後強調，此次幼兒園的正式開幕，象徵屏東榮總在醫療服務之外，更關懷員工及其家庭，展現打造幸福職場的決心。未來屏東榮總將持續推動人本關懷，讓每一位員工都能安心投入工作，共同打造一個守護健康、成就家庭幸福的友善環境。