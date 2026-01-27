屏東榮總、屏科實中策略聯盟 開啟醫教合作願景

記者孫建屏／綜合報導

為深化醫學教育向下扎根，培育未來醫療專業人才，屏東榮民總醫院院長王瑞祥日前與屏科實驗高級中等學校校長陳志偉簽署策略聯盟合作備忘錄，共同推動醫學職涯探索與跨域學習，期盼透過雙方合作，打造醫學教育與臨床實務無縫接軌的學習平台，共同培育具備國際視野與人文關懷的醫療新世代，開啟醫教合作新里程碑。

配合策略聯盟的簽署，屏東榮總精心規劃多元體驗活動，安排屏科實中高、國中部同學深入復健醫學、護理、醫事檢驗、放射醫學及營養等單位，透過專人導覽與實作說明，以近距離認識各醫療專業的臨床工作內容，強化對醫學職涯的認識與興趣。

同時，屏東榮總醫事同仁亦參與校方新生招生說明活動，分享醫療人才培育歷程與臨床實務經驗，協助學生及早規劃未來學習方向。

王瑞祥表示，隨著人工智慧（AI）與科技快速發展，AI已逐步融入診斷、治療與醫療管理等層面，未來的醫療人才除具備專業知識外，更需培養科技素養與跨領域整合能力，期盼雙方致力於醫療與教育領域攜手合作，實現「醫教共榮、領航未來」的共同願景。

屏東榮民總醫院日前與屏科實驗高級中等學校簽署策略聯盟合作備忘錄，以共同打造醫學教育與臨床實務無縫接軌的學習平台。（屏東榮總提供）

屏東榮總院長王瑞祥（右）與屏科實中校長陳志偉（左）代表雙方完成簽署。（屏東榮總提供）

屏東榮總安排屏科實中同學深入復健醫學、護理、醫事檢驗等單位參訪及體驗，強化對醫學職涯的認識與興趣。（屏東榮總提供）