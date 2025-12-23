屏東榮總「醫療滅菌典範轉移」論壇 7國專家齊聚交流

記者孫建屏／綜合報導

屏東榮民總醫院日前舉辦「醫療滅菌典範轉移」國際論壇，共有來自菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、印度、日本等7國，以及國內多家醫院感染管制與臨床專家，聚焦探討智慧化供應中心的建置、手術室資訊整合與病人安全等重要議題，兩天的活動自專題演講延伸至智慧場域實地參訪，展現臺灣智慧醫療的創新能量，也廣受國內外專家高度肯定。

論壇第1天除由臺灣醫療物料供應及滅菌管理學會理事長蕭素秋介紹低溫滅菌趨勢，解析國際發展與未來臨床應用方向外，屏東榮總督導長呂芝慧響、副護理長梁惟婷、護理師鄭玲瑋及醫師翁鼎家等人也分別向與會專家說明醫院「單支器械智能管理系統」的導入、運用和管理追蹤，包含手術器械UDI雷雕、滅菌監測自動上傳、器械全程追溯、病房盤包自動補給等功能，都在與會者高度肯定中，引起熱烈討論及提問。

第2天則安排參訪智慧手術室資訊整合展示、智能滅菌品供應中心動線與設備示範（含升降式水槽、升降式配備桌等降低職業傷害設備）、單支器械UDI系統實作、加護病房與智慧病房導覽、復健設備體驗，以及介紹低溫電漿滅菌整合系統與院內HIS串接分享課程，在在令國際訪賓認為，屏東榮總在智慧醫療與滅菌管理的整合度、流程優化與病人安全提升方面，展現亞洲領先水準，是值得國際借鏡的示範醫院。

屏東榮總護理部徐敏芬主任表示，期待透過此國際研習促進交流，吸收各國專家意見，讓臺灣智慧醫療持續與國際接軌。

「滅菌管理正面臨一場醫療典範轉移（Paradigm Shift in Sterilization）。從經驗轉向數據導向；從手工紀錄轉為無紙化自動化紀錄；從盤包管理走向單支器械精準追蹤；所有變革的核心，都是同一個目標—手術病人安全。」屏東榮總院長王瑞祥致詞強調，智慧滅菌與器械追蹤不僅是流程升級，更是病人安全文化的深化，醫院導入單支器械UDI精準追蹤系統，即是落實典範轉移的重要里程碑。

王瑞祥指出，屏東榮總將持續深化國際合作，擴大醫療滅菌管理、感染管制與智慧醫療領域的交流，打造智慧滅菌與手術安全新標竿，讓世界看見臺灣的臨床創新與醫療品質實力。

屏東榮民總醫院日前舉辦「醫療滅菌典範轉移」國際論壇，邀請新加坡、印度、日本等7國，以及國內多家醫院感染管制與臨床專家共襄盛舉。（屏東榮總提供）

論壇活動安排單支器械UDI系統實作、加護病房與智慧病房導覽、復健設備體驗等，使與會專家了解屏東榮總智慧醫療的創新能量。（屏東榮總提供）

屏東榮總院長王瑞祥（左二）頒發參與論壇的國際專家證書。（屏東榮總提供）