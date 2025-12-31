屏東槍砲嫌拒捕撞警! 警連開42槍圍捕 驚險畫面曝

南部中心／洪明生、曾虹雯 屏東縣報導

屏東警方圍捕非法持有槍彈的嫌犯，由於嫌犯狡猾，之前曾多次逃脫，警方這次圍捕時，計畫周詳，連開42槍，嫌犯雖然沒有開槍，數度要開車衝撞圍捕員警，逃離現場，最後還是不敵優勢警力就逮，驚險畫面今天曝光，一起來看看。





驚險畫面曝！ 屏東槍砲嫌拒捕 警連開４２槍攻堅圍捕

嫌犯遭到好幾名員警團團包圍還不就範，居然選擇強勢倒車要突破重圍。（圖／民視新聞）





嫌犯遭到好幾名員警團團包圍還不就範，居然選擇強勢倒車要突破重圍。員警趕緊閃躲，現場槍聲四起，雖然嫌犯成功逃出牧場，最後還是自撞橋墩受困車內。員警持警棍強勢破窗逮人，最終將嫌犯拖車車外壓制。發生在屏東東港驚險的警匪槍擊案，警方連開42槍阻止嫌犯衝撞。汽車車身留下數十個彈痕，汽車玻璃也全都碎裂。屏東東港分局副分局長郭峻宏說，本案除查獲李嫌持有非法槍彈外，並起獲毒品等贓證物，全案移送屏東地檢署偵辦。

擔心他火力強大，全副武裝進行攻堅，甚至衝鋒槍就直接背在身上。（圖／民視新聞）





３5歲李姓槍砲嫌犯相當狡猾，2個月內圍捕3次都被他逃掉。警方這次擬訂詳細計畫，擔心他火力強大，全副武裝進行攻堅，甚至衝鋒槍就直接背在身上。屏東東港分局偵查隊長葉憲威說，知道他可能攜帶槍械所以重裝備，才會特別帶槍枝，來的時候除了槍還每個人都有穿防彈衣，還有帶盾牌。

儘管遭到嫌犯頑強抵抗，還有三名員警在圍捕過程中受傷，但還好最後還是成功逮到人。警方除了要釐清槍枝來源，還要清查嫌犯是否有其他共犯。





