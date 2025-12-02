屏東橋下停車遭嗆「我家位置」！慘被刮車 車主PO網：化外之地嗎？

西勢車站附近高架橋下方停車場爆發多起刮車事件。 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞] 鐵路高架化後，車站附近高架下方普遍規劃為停車場，方便通勤使用，但屏東西勢站近期接連出現「刮車」事件，停放在高架強下方的愛車遭蓄意破壞，車主PO文懷疑是附近居民將此地變自家停車場，蓄意刮傷外車。

日前民眾開車到西勢車站，停放在高架橋下方停車場準備搭車，不料竟被附近一位阿伯提醒停放車位「是他家的」，但車主確認該停車空間並非私人用地後不予理會，返回取車時發現愛車後門鈑金遭到鑰匙刮出數道刮痕。

車主於社群平台PO文怒批「難道是化外之地嗎」、「什麼時候變私有的」，更有其他受害者回應，停車被夾紙條寫「請勿停放太久，謝謝，住戶啟，牽車後才發現被刮車」。

警方指出，已陸續接獲車輛停放在該處卻遭毀損案件，可能是同1人所為，已調閱周邊監視器，並派員加強查訪，目前已鎖定特定對象偵辦。台鐵則表示，經過會勘後，不排除安裝監視器加強管理。

