南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

屏東發生一起死亡車禍，一名男子騎機車載著太太，經過涵洞時，不慎與一輛曳引車發生擦撞，導致後座的乘客捲入車輪輾壓當場死亡，而另外一起事故，則是一名19歲的機車騎士，騎車不明原因摔落約七米深山坡，由消防人員救起意識清楚。





屏東機車經涵洞曳引車擦撞 老婦捲入車輪 當場身亡

警方獲報後到場處理，並完成道路改善會勘。（圖／翻攝畫面）行車紀錄器拍下，一名男子騎著機車載著乘客，不過就在進入涵洞後，與曳引車發生碰撞，後座乘客被捲入車輪輾壓，當場死亡。聲源：目擊者洪宗麒議員：「看到剛好有人躺在那邊，還有民眾那個應該是司機啦，因為他有站在那裡嘛。」警方獲報後派員到場處理，事發地點就在屏東，當時67歲的吳姓男子，騎機車載著68歲的李姓妻子，進入涵洞後，疑似因為道路縮減，與48歲曳引車藍姓駕駛發生碰撞，意外發生後，女乘客倒地不起，騎士嚇壞，表情痛苦坐在一旁難以接受。屏東警屏東分局第五組組長蔡鴻哲：「警方已立即派員到場協助處理，並完成道路改善會勘，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。」

機車騎士摔下山坡，還好意識清楚。（圖／翻攝畫面）消防人員：「你可以脫安全帽嗎，先幫他脫一下安全帽，頭會麻嗎脖子會麻嗎。」另外同樣發生在屏東，消防人員透過繩索，將墜落山坡的男子救起，根據了解，這名男子19歲，當時騎著機車，由三地門往霧台上山方向，不明原因自撞護欄，隨後整個人墜落約7米深的山坡所幸意識清楚。屏東消防三地門分隊隊員李宗恩：「初步了解現場患者並無大礙，表示只有輕微頭暈。」屏東警三地門分駐所所長陳志遠：「李男身體擦挫傷意識清楚，無生命危險，經酒測無飲酒之情事。」一起是曳引車壓死乘客，一起則是騎士自撞摔下山坡，民眾騎機車，務必多加留意，小心再小心，減少意外發生可能。

