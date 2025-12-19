屏東檢察長陳盈錦確定退休! 法務部開6職缺、遴選期程曝光

屏東地檢署檢察長陳盈錦。(資料照，記者吳政峰攝)

〔記者陳彩玲／台北報導〕屏東地檢署檢察長陳盈錦申請退休，法務部長鄭銘謙批准，並提前公告遴選檢察長預定期程，目前預估將有4至6名職缺，預計明年2月6日公布新檢察長人選。

法務部表示，鑑於士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽職期將屆、新竹地檢署檢察長空缺、屏東地檢署檢察長陳盈錦，預計明年2月23日退休，預估檢察長職缺4至6名。

法務部將一併考量其他尚未任滿的檢察長過去整體表現，或調任其他司法行政職務以增加歷練，辦理相關人事調整作業，維持業務順暢推動，今提前公告遴選檢察長預定期程。

廣告 廣告

法務部指出，明年1月23日將由檢審會提出2倍建議人選，並於同日召開檢審會，由檢審委員共同討論後，提出擬任檢察長職缺數2倍的建議人選入圍；同年2月6日公布部長遴任的人選，並徵詢檢審會意見。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立法程序有重大瑕疵並違反權力分立原則 憲法法庭判決憲訴法修正案違憲

台北車站有人丟煙霧彈！1人無生命徵象 北捷警戒升級

憲法法庭今判憲訴法修正案違憲 3大法官提不同意見書

涉護航「鮑魚達人」鍾文智潛逃 檢調警15路搜派出所約談3副所長

