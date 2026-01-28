屏東毒駕男闖紅燈撞死7旬老婦 闖禍還肇逃「躲5小時遭逮」

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

屏東縣鹽埔鄉昨（27）日發生一起致命意外，一位71歲傅姓婦人騎車出外買晚餐時，遭1小客車闖紅燈撞上，經送醫搶救後不治身亡，汽車駕駛當下不僅沒有即時下車查看，反而肇事逃逸，警方隨即展開追緝，並於昨晚在高雄將其逮捕，還在其車內發現大量毒品。

屏東縣鹽埔鄉昨日發生一起致命意外，傅姓婦人騎車出外買晚餐時，遭小客車闖紅燈撞上傷重不治，警方於昨日晚間已將肇逃駕駛逮捕歸案。（示意圖／unsplash）

屏東警方昨日下午5點接獲通報，稱新埔路與仕絨路口發生車禍，火速派員前往處理，到場發現傅女傷勢嚴重，立即將其送醫治療，後續傷重不治。現場一片狼藉，機車殘骸與血跡遍布，但卻不見肇事車輛，警方當時初步研判傅女應是綠燈向前騎行時遭闖紅燈車輛側面撞上。

屏東警方立即就肇事駕駛展開追緝，經多處比對監視器畫面，於高雄鎖定一輛有對應撞擊痕跡的車輛，並通知高雄警方圍捕，並於昨日晚間10點成功逮捕該駕駛42歲吳男，並在其肇事車輛內發現大量毒品及槍械，包含安非他命3包、不明粉末2包、毒品殘渣袋10袋、不明粉末1包、粉色藥丸1顆、依托咪酯煙彈、依托咪酯煙油2罐、藥鏟2支、安非他命吸食器1支、手機2支、空氣槍4支、手槍1支等，且吳男經毒品快篩後呈現陽性反應，警方便以毒品危害防制條例、肇事逃逸致死及公共危險罪等罪移交屏東地檢偵辦。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

