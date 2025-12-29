屏東民團護老樹 催設生態特區

屏東大學殺蛇溪畔一處公有地因修樹引發「亂砍百年老樹」爭議，屏科大教授盧惠敏29日聯合數個民間團體發起護樹運動，希望催生「屏東老樹生態藝文特區」。（謝佳潾攝）

屏東大學殺蛇溪畔一處占地0.8公頃的公有地因雜草叢生，國有財產署便派人修剪樹木，不料引發「亂砍百年老樹」爭議，為此，屏科大教授盧惠敏29日聯合數個民間團體發起護樹運動，希望催生「屏東老樹生態藝文特區」。

屏科大景觀暨遊憩管理研究所教授盧惠敏指出，該地前身是屏科大教職員工宿舍，周遭樹木幾乎都是從日據時期種植至今，與現在屏東大學看到的雨豆樹群是同一批老樹，不料因該地閒置1、20年，導致雜草叢生，老樹竟面臨遭亂砍的窘境。

她就住在附近，近年發現老樹愈來愈少，今年更目擊老樹遭亂砍，她可以明白國產署在接獲民眾陳情後需派人修剪樹木，但不代表可以亂砍。

「現在剩5棵老樹了！」盧惠敏無奈道，已親眼見到7棵老樹被砍掉，有百年以上的雨豆樹，以及50年以上的香樟、蘋婆、水黃皮等，目前只剩下2棵雨豆、2棵欖仁等樹，這些都是珍貴樹種，不應該再亂砍，且該地是很好的生態綠地，相關部門應該要活化使用。

為此，她與數個民間團體發起護樹運動，並提出3大訴求希望催生「屏東老樹生態藝文特區」。她說，倖存的5棵老樹應原地保留、加上屏東大學旁的雨豆樹群，建請相關單位啟動森林法，進行受保護樹木審議認定程序。

再者，老宿舍應啟動文資價值評估作業，結合老宿舍與屏東大學旁成列雨豆樹群、水圳湧泉，共同納入文化景觀審議，最後該地應交還屏科大，朝向老樹保護、文史保存、公園綠地、藝文教育場域等方向發展，而不是做社宅用。

高雄溼地聯盟前理事曾瀧永表示，台灣人口老化嚴重，約15年後人口數會從2300萬降到1800萬，非六都地區更是明顯，所以的確不應該再蓋社宅，該地朝社宅發展是最壞的選擇，應該交還給學校或做鄰里公園使用。

對此，國產署南區分署屏東辦事處主任林秀娟表示，目前所有樹木全部保留不砍，並請農業處了解保留價值，同時函請有關單位共同會勘是否有文化保存的可能及商討如何修剪樹木。