屏東民宅凌晨火警！獨居男受困被救出仍告不治

屏東市中正路一棟民宅於16日凌晨發生火警，消防人車共計11車27人前往救援，現場救出1名男性，意識不清送往醫院搶救，最終仍宣告不治。起火原因待調查。

火警現場。（圖／翻攝畫面，下同）

屏東消防表示，今日00時50分接獲民眾報案稱，屏東市中正路一處住宅發生火警，立即出動屏東、長治、麟洛分隊、高救隊、特搜大隊及第一大隊，各式消防人車共計11車27人前往，由第一大隊副大隊長楊景雄擔任指揮官。

消防抵達現場後，發現一樓已全面燃燒，消防人員迅速佈署水線進行滅火，並同步組織搜救小組進入火場搜救，01時16分回報救出1名意識不清的男性，由高級救護隊救護車送往屏東基督教醫院急救，後經追蹤，醫院表示該民眾已宣告死亡。

據悉，死者為57年次的王姓男子，獨居靠著拾荒維生，家中存放的幾乎是易燃物居多，該起火警於01時30分撲滅火勢，起火原因由本局火調人員調查中。

