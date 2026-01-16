屏東民宅深夜大火！屋主意識不清被救出 緊急送醫不治

屏東市中正路16日晚間發生一起民宅火警事故，屋主被救出時意識不清，緊急送醫不治。（圖／翻攝畫面）

屏東市中正路一處民宅16日凌晨發生火警事故。警消獲報到場時，該棟民宅已冒出熊熊大火，獨居的屋主也受困在內，惟其被救出時意識不清，緊急送醫後仍不幸不治。至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

屏東縣消防局16日凌晨0時50分接獲民眾通報， 指出中正路一處住宅發生火警，疑似有民眾受困，隨即派遣11車27名人力前往救援。警消抵達現場後發現，民宅一樓已全面燃燒，立即佈水線灌救。

警消人員隨後也在屋內救出意識不清的屋主，將其緊急送醫，但屋主仍不幸不治。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

