屏東民歌演唱會 13日登場

恆春文化中心劇場館開幕系列活動的「流金歲月民歌演唱會」，將於十三、十四日深情登場，十多位重量級民歌手將齊聚一堂，為新劇場館獻上最具歷史情感的祝福。

屏東縣府文化處表示，民歌時代極具代表性的女聲鄭怡，將首度在民謠故鄉獻唱經典之作，為恆春文化中心劇場館開幕系列再添亮點；以《小雨來得正是時候》、《月琴》等經典作品奠定民歌時代印記的鄭怡，清亮卻深情的歌聲跨越世代，依然動人。

這次鄭怡特別將《月琴》作為演出重要象徵，向恆春流傳上百年的民謠文化致敬；鄭怡表示，《月琴》陪伴她走過四十四年歲月，過去的演唱全憑腦海中對恆春的想像，如今終於能踏上真正的民謠故鄉舞台，親自感受歌曲裡的場景，不只興奮、感動，更是人生難得的機會，「這次將把自己最精華的成名曲獻給歌迷」。

鄭怡也笑稱，這趟南下最期待的，除了面對觀眾唱出最深刻的情感，就是能品嚐在地招牌甜品「綠豆蒜」，是台北吃不到的美味。

文化處說，這次節目陣容堪稱「最強民歌天團」，由資深民歌手李明德擔任主持，並集結邰肇玫、金智娟、許景淳、施孝榮、南方二重唱、葉佳修、方季惟、曾淑勤、周治平等黃金世代歌手輪番登台；這不僅是一場跨世代音樂匯流，更是一場讓民歌「回到民謠的土地」的文化盛事，用音樂重新認識這片擁有深厚文化底蘊的美麗土地。