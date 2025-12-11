屏東民歌音樂會邀齊豫獻聲 還有紅豆餅免費吃

屏東市長周佳琪(右)、市民代表會主席林淑香(左)邀請民眾踴躍參加12月20日晚間7點在千禧公園舉辦的《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市公所將於12月20日晚間7點在屏東千禧公園舉辦《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》，邀請齊豫、葉佳修、鄭怡、許景淳、于台煙、南方二重唱等卡司演出，免費入場，現場還準備2000個紅豆餅，民眾在市公所臉書按讚即可兌領，甜蜜聆聽美聲。

屏東市公所今(11)日為民歌音樂會暖身，首先由彭佳霓領唱，南台灣交響樂團伴奏下，和屏東市復興國小學生合唱團演唱「外婆的澎湖灣」，屏東市長周佳琪也背上木吉他，展現「人人能唱、人人能感動」的民歌精神，她並與市民代表會主席林淑香共同邀請市民20日晚間踴躍參加音樂會。

周佳琪表示，此次活動不但是一場音樂會，更是一場跨世代的交流，希望讓年輕朋友認識民歌的淳厚魅力，也為走過民歌時代的人，喚起心底最單純的感動。

屏東市公所表示，《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》邀請民歌界重量級卡司齊聚屏東，包括天籟之音齊豫、民歌大師葉佳修、民歌天后鄭怡、金曲歌后許景淳、經典歌后于台煙、深受樂迷喜愛的南方二重唱，再加上南台灣交響樂團與復興國小合唱團的跨世代合作，譜寫最動人的音樂篇章。

為讓市民在享受音樂的同時感受甜蜜滋味，市公所音樂會當天也特別準備2000個全台知名的關北紅豆餅，紅豆餅上烙印屏東市徽與「幸福屏安」字樣，表達對市民的祝福，活動當天民眾在公所臉書按讚即可兌領。

屏東市公所將在民歌音樂會當天準備2000個紅豆餅請市民享用。(記者羅欣貞攝)

屏東復興國小學生合唱團將在民歌音樂會中演出。(記者羅欣貞攝)

屏東市公所宣布，將於 12月20日晚間7點在 屏東千禧公園舉辦《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》。(記者羅欣貞攝)

