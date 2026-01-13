南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

屏東有民眾到便當店買便當，吃到一半卻發現怎麼有個不明物體，仔細看居然是檳榔蒂，當場沒吐出來，怒在店家谷哥網頁留下一星負評。業者說，他和太太兩人都沒吃檳榔，不知怎麼會有這個東西。另外，也有民眾在屏東夜市吃炒米粉吃到棉線，店家居然回說「沒關係」，讓他很傻眼。





屏東民眾便當吃一半驚見"檳榔蒂" 上網怒刷一星負評

民眾到便當店買便當，吃到一半卻發現怎麼有個不明物體，仔細看居然是檳榔蒂。（圖／民眾提供）

民眾手裏拿著一個東西，仔細看是半個檳榔蒂，但它居然出現在自己的便當中，就躺在紫菜上頭，飯吃到一半才發現，差點沒吐出來，直接把影片po網，並且到店家谷哥網頁留下一星負評。當事民眾：「想說怎麼會有檳榔殼？大概吃三分之一吧，就很不衛生啊，我完全不會再想吃了。」便當店老闆娘說，「看到內容自己第一時間的反應是傻了啊，當下我就跟我老公講講說我們收到一顆星，有檳榔渣，然後我們就放大看放大看，看看到底是哪一個環節出紕漏這樣子。」出事的是屏東市區這家池上便當店，業者說店裏只有他和太太兩人工作，兩個人都沒有吃檳榔的習慣，而且工作時都戴著口罩，不明白這個檳榔蒂從何而來？「她po上去的那個檳榔蒂不是新鮮的，它是醃製過的，感覺爛爛的那種感覺，希望當事人能跟我們聯絡，我才能跟她道歉。」由於便當裏的食材很多樣，有沒有可能是摻在蘿蔔乾或是乾燥紫菜包裏頭，業者也不敢推測。屏東縣衛生局也立即前往稽查。

廣告 廣告









屏東民眾便當吃一半驚見"檳榔蒂" 上網怒刷一星負評

民眾在屏東夜市吃炒米粉吃到棉線，店家居然回說「沒關係」，讓他很傻眼。（圖／民眾提供）

無獨有偶，也有民眾到屏東夜市買了炒米粉回家裏，沒想到卻吃到一條長長的棉繩，跟店家反應，店員卻回說：「這是大腸頭的頭，沒關係！」民眾反問：那這條線吞進去怎麼辦？店員居然還不當一回事的說，「不會啦！眼睛一看就看到了」，讓民眾很傻眼。其他業者說，「他應該這個是在廚房就要把它處理好，我個人覺得疏忽的成分比較高。」當事店家店休三天，沒有營業。其他業者表示，通常在灌大腸、粉腸、香腸等腸類食物，都會用到棉繩綑綁，正常端上桌上都要先剪掉，疑似店家疏失，加上後續危機處理又太輕忽，才讓消費者無法接受。













原文出處：屏東民眾便當吃一半驚見"檳榔蒂" 上網怒刷一星負評

更多民視新聞報導

「最難排Buffet」奶酪竟吃出碎玻璃！ 島語打8折道歉：將全面更換器皿

屏東古早味家族恩怨釀血光 堂弟持車蓄意衝撞堂哥！

手搖喝到蟑螂卵！店員撇清「下秒捏爆噴汁」超噁 知名業者道歉了

