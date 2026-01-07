南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

屏東有民眾，開車在太太跟小孩，在停等紅燈時，卻遭後方車輛追撞，坐在後座的太太還因為保護小孩受傷，不過誇張的是，肇事車輛副駕駛座的乘客，搖下車窗說了抱歉後，駕駛就直接闖紅燈逃逸，警方目前已經掌握涉案車輛，全力追查。





肇事駕駛直接逃走，留下遭撞駕駛和妻子跟小孩。（圖／翻攝畫面）行車紀錄器拍下，駕駛原本好端端停等紅燈，不過下一秒，後方一輛黑色轎車開過來之後，沒有停下，反而直接撞上，巨大撞擊導致車身出現劇烈搖晃，車子還被往前推，誇張的是，發生碰撞後，只由副駕駛座的乘客開車窗說抱歉後，駕駛就直接闖紅燈，逃離現場。聲源：被撞乘客王小姐：「他搖下車窗就是跟我老公說抱歉，然後就闖紅燈肇逃，完全都沒有停下來或什麼，我老公還跟他說不要走不要跑，他加速就跑掉了。」

屏東民眾停等紅燈遭後車追撞 肇事副駕搖窗道歉後肇逃

肇事者直接逃逸，讓被撞民眾覺得很生氣。（圖／翻攝畫面）事發就在屏東潮州，一名許姓男子開車載著家人正在停紅燈，太太與三歲兒子就坐在後座，可以說是首當其衝，而母親為了保護小孩也因此受傷，還好當時機車停等區沒有騎士。聲源：被撞乘客王小姐：「我是因為要保護小孩子所導致我受傷，還好機車停車格是沒有停機車，不然受傷的不只是我們。」屏東警潮州分局中山路派出所所長謝東穎：「目前已掌握涉案車輛車牌及相關對象，後續將依法通知到案說明。」撞了別人的車，卻沒停下處理，反而闖紅燈肇逃，警方已經掌握涉案車輛，持續積極查緝。

