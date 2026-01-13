屏東民眾叫外送便當 竟吃到「檳榔蒂頭」！業者也霧煞煞：沒嚼食習慣

屏東一名民眾日前透過外送平台訂購連鎖便當店餐點，用餐時竟發現一塊檳榔蒂頭。（翻攝自threads＠lus._mh）

屏東一名民眾日前透過外送平台訂購連鎖便當店餐點，用餐時竟發現一塊檳榔蒂頭，屏東縣衛生局獲報後，立即派員前往便當店稽查；店家也強調願意負責，不過業者平常沒有嚼食檳榔的習慣，檳榔蒂頭是從哪個環節混入還有待釐清。

便當店業者黃先生表示，他本人並沒有嚼食檳榔的習慣，且檳榔蒂頭看起來有稍微醃製過，對於檳榔如何混入便當仍不清楚，表示希望說能跟消費者聯絡上，看應該怎麼做，怎麼道歉「當然退錢給他那是一定的。」老闆娘也向外界道歉，希望消費者可以再給一次機會。

現場可以看到，便當店廚房內貼有白紙紅字的標示，要求工作人員配戴口罩及禁止吸菸，然而，檳榔蒂究竟從哪個環節進入餐盒，仍有待進一步釐清。

屏東縣政府衛生局技正呂孟倫表示，食安問題不能輕忽，「本局已派員辦理行政調查，查明事證，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。」並持續追查作業流程，確保消費者用餐安全與品質。

