屏東永續好屏友線上商城 上線

屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城昨（十八）日正式上線，不僅集結二十個屏東特色品牌好物，還同步推出「午後時光禮盒」，打造青年創業品牌的全新電商通路，即日起開始販售。

屏東縣政府在竹田鄉德旅店舉行「《永續好屏友》LINE禮物線上商城」發布記者會，縣長周春米、客委會主委古秀妃、LINE台灣執行長陳立人等人出席，見證屏東在青創扶植、品牌升級與數位轉型上的重要里程碑。

周春米表示，借重LINE禮物便捷的送禮功能與廣大的使用族群，民眾只要透過LINE禮物商城，就能挑選屏東好物致贈好友，成功縮短消費者與品牌間的距離，讓「屏東的好物」成為「全台的好禮」，也讓屏東青年品牌被更多人看見、被更多人喜愛。

古秀妃指出，六堆中的客家人口屏東佔多數，客委會長期支持地方產業，稱許屏東青年在艱苦環境中創業的不易，禮盒不只是產品，更重要的是青年背後努力的精神。

LINE台灣執行長陳立人表示，LINE數位創生計畫自去年底與屏東合作，與縣府推出「今天好屏友」官方帳號，好友數超過一百五十萬人，此外，LINE推動在地輔導數位轉型與輔助，超過一百家屏東中小店家加入LINE數位創生計畫，透過輔導幫助這些店家LINE官方帳號好友數平均成長達百分之四十三。LINE禮物商城不僅提供地方社區產物全國銷售通路，降低行銷門檻，還強化經濟效應，藉由LINE生態圈加深屏東品牌曝光機會。