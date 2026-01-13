屏東池上便當吃到「檳榔蒂」快吐⋯她氣炸怒刷1星負評！業者回應了

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

女網友買池上便當竟然在裡頭發現檳榔蒂。（圖／翻攝自Threads @lus._mh）

屏東一名女子前往某池上飯包買了便當回家，豈料吃到一半竟然發現裡頭竟然出現了檳榔蒂，讓人當場食慾全消，氣到在Google留下一星負評並發文PO網怒批：「這種衛生水準怎麼敢拿出來賣」；遭控訴業者表示，自己沒吃檳榔，未收到消費者反應，也希望能夠聯繫上當事人了解狀況，屏東縣衛生局接獲通知後，也於今（13)日上門稽查。

女網友發現檳榔蒂後食慾全消。（圖／翻攝自Threads @lus._mh）

女子哄睡孩子後，終於可以吃飯，沒想到剛剛包回來的便當，吃到一半竟然發現不明物，仔細一看竟然是檳榔蒂，讓她當場傻眼；她將過程PO上《Threads》更直呼：「今天如果說是頭髮什麼的就算了，是他媽整個檳榔殼欸= = 這種衛生水準到底怎麼敢拿出來賣？」。

遭控訴業者表示，未收到消費者反應，希望能取得對方說法，以釐清當時狀況。（圖／記者朱俊傑攝影）

遭到控訴的業者，今（13）日原照常營業，看到衛生局因為此事上門稽查傻眼。黃姓老闆表示，自己沒有吃檳榔，不知道為何出現，也沒有接到消費者反應，希望能跟當事人聯繫釐清狀況，看對方要退費或道歉，再進一步商量。

屏東縣衛生局上門稽查。（圖／記者朱俊傑攝影）

屏東縣衛生局表示，按《食品安全衛生管理法》第8條第1項規定食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。如違反前項規定，應命業者限期改正，否則可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。針對該便當店餐點疑似有異物部分，已派員辦理行政調查，查明事證，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。

