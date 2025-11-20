屏東河床種西瓜引蒼蠅惹議 居民盼租約滿永久停租

（中央社記者黃郁菁屏東縣20日電）屏東楓港溪河床種西瓜引蒼蠅，長年困擾獅子鄉民，議員李紀財今天邀集縣府各局處前往當地召開說明會，盼釐清管理責任。居民訴求，縣管地待瓜農租約期滿應永久停租；但縣府表示，停租需再評估。

屏東楓港溪、枋山溪河床枯水期長年種植西瓜，楓港溪旁新路部落長年反映施肥異味招引蒼蠅，有影響環境衛生之虞。為釐清種植區域管理責任與違規處置，屏東縣議會施政總質詢今天移師獅子鄉公所，由無黨籍屏東縣議員李紀財邀集縣府各局處召開河川地政策說明會，直接面對居民釋疑。

前獅子鄉長周英傑代表陳情表示，有關河床種西瓜，居民希望訂日落條款，待民國116年租約期滿，不再續約；且期間若遇非法或違規情事，應立即停止瓜農租約；蓄水池及西瓜園收成結束後，業者應清理水管、網子及其他廢棄物，恢復原來地貌。

枋山溪與楓港溪流域瓜田，部分位在縣管河川地，由縣府許可；部分在未登錄地，目前仍無主管機關。李紀財質詢間要求縣府說明，2條溪開放許可使用河川公地範圍、目前申請使用人數、面積，公有土地申請人是否檢附土地管理機關同意證明；及未登錄地占用依法如何處置、未能依法行政原因為何等。

李紀財也提問，原住民族基本法頒布20年，縣府為何未依法行使原住民族諮商同意權，就決定開放河川地種植？獅子鄉排灣族大龜文社群、射不力社群傳統領域內，使用河川習慣已超過200年，公告開放大眾申請河川地許可使用，為何從未問過在地族人使用河川習慣？

屏東縣政府水利處長江國豐答詢，枋山溪種植許可面積71.5公頃，申請許可人數19人；楓港溪許可面積是31.4公頃，許可人數13人。兩者皆經河川主管機關同意。河川區外種植面積約為33公頃（包含未登錄土地、原住民保留地、林業用地），均非位於依水利法劃設公告的河川區域範圍內，因此不適用水利法及河川管理辦法使用限制規定。

屏東縣原住民處長陳美鈴表示，公有土地遭占用時，必須先釐清土地管理機關才能排占。至於原住民族諮商同意權部分，本案土地無法適用諮商權，原因在於未登錄地無主管機關，因此也不在原住民保留地之列；傳統領域也須經原民會公告認定，才能行使諮商同意權。

關於未登錄土地，縣府表示，目前國有財產署正研議辦理後續土地登錄事宜。今天到場關切的國民黨籍立委盧縣一補充，國產署11月底會給結果。

至於縣管河川地，縣府表示，將持續辦理聯合稽查，一旦發現違規情事，將依法裁處，情節嚴重者最重可撤銷許可。至於後年租約期滿後如何處理，會作詳細評估與檢討。

今天未有瓜農出席，有居民表示失望。居民羅淑珍說，罰瓜農新台幣2萬5000元沒有效果，瓜農應該要參與會議，親耳傾聽居民意見，親眼了解居民生活環境，才能學會尊重。（編輯：黃名璽）1141120