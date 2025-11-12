屏東泥火山噴發！萬丹「煙霧滾滾」灌滿溝渠 新噴口嚇壞鄉民

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

屏東萬丹泥火山今（12）日再度活躍！清晨5點左右，當地居民驚見地面冒煙、泥漿翻滾，現場迅速成為一片灰濛濛景象。這是萬丹泥火山今年第2次噴發，據了解，此次共出現4個噴發點，其中一處為全新開口，噴出的泥流已漫入溝渠。

屏東縣議員許展維指出，這次泥火山搶在鳳凰颱風登陸前先行活動，這是今年第2次噴發，而噴發的4個點中有一個點是沒有去過的點。位於皇源聖殿前的新噴口過去極少發生噴發，如今卻成為主要出口，導致園區多處泥漿滾滾、煙霧瀰漫。

許展維進一步說明，目前要緊急調派人力疏導泥流，將泥漿引流至萬丹大排，避免堵塞水道或造成二次災害。他也提醒，若泥漿未及時排出，冷卻後會迅速凝結變硬，後續清理恐更加困難。

若泥漿未及時排出，冷卻後會迅速凝結變硬，後續清理恐更加困難。（圖／翻攝畫面）

