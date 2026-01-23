屏東海生館展區「壓克力、假生物」有深意！網驚：長知識

海生館提供特殊環境保留各種海洋生物一定的生活空間，在復原自然世界的同時，也需平衡野外保育。最近有民眾討論屏東海生館「巨藻森林」展區大片外牆的材質，意外發現「間諜巨藻」混在其中！

屏東海生館「巨藻森林」有活體海藻和人工海藻。（圖／翻攝自Facebook@ 國立海洋生物博物館）

最近有民眾在Threads發文，疑惑屏東海生館世界水域館的「巨藻森林」展區的透明牆，究竟是何種材質？又需要花多少錢才能製作這麼大1片能承受壓力的外牆？

貼文吸引許多網友關注，有內行人拋答案，原來這材質不是一般玻璃，也非一般壓克力，而是「鑄造壓克力」。因為台灣地震發生頻繁，使用玻璃恐有爆裂之虞，且這才用上共6片特製壓克力拼接展牆，厚達56公分，同時保證展覽上的清晰視覺效果。還有網友評估，海生館這種特殊壓克力板1平方公尺約15萬元，如此大片再加組裝，費用恐要3000萬元或是更高。這讓其他網友笑喊「好驚人，上次去只欣賞裡面的生物，忘記好好欣賞這片壓克力」。

廣告 廣告

除此之外，有網友揭秘，其實連缸裡的巨藻也是「特殊材質」，「仔細看如果是青蘋果綠的是偽巨藻，真的巨藻顏色比較深，而且看得出凋零破碎的紋路」。國立海洋生物博物館曾介紹，此區主題是模仿美國加州外海的巨藻森林，但台灣恆春半島沿岸不是加州巨藻天然棲息地，進口的活體巨藻難長久生存，因此搭配人工藻株葉片，不只增加觀賞性，也讓魚兒們有更豐富的生存環境。

延伸閱讀

台股盤前快訊！川普「TACO」助攻3萬2大關 這4檔飆股今起卻慘遭「關禁閉」

緯創豪砸105.5億台幣！擴充台美AI伺服器產能

助AI資料中心擴張！阿里巴巴與中國核電成立核能公司