屏東海生館推迷你解說員親子營 2天1夜行程深化海洋環境教育

屏東海生館推出兩天一夜的「夜宿～迷你解說員親子營」精彩活動。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東海生館推出「夜宿～迷你解說員親子營」，透過兩天一夜精彩有趣的課程設計，推廣海洋環境教育並深化親子共學體驗。

屏東海生館表示，「夜宿～迷你解說員親子營」活動，內容涵蓋多項海洋教育重點課程，學員將認識海生館的明星生物企鵝，學習不同企鵝種類的生態特色，並於展示區進行定點解說體驗。

同時透過潮間帶小教室與觸摸池活動，近距離觀察潮間帶生物，理解其適應多變環境的生存策略，深化對海洋生態的認識；夜間活動安排前往台灣水域館後場，讓親子了解飼育人員的日常工作，並進行夜間海洋探索，觀察夜行性生物的行為樣貌；夜宿體驗則安排於館內展示區，讓參與者在靜謐的海洋環境中入眠，感受不同於白天的海生館氛圍。

第二天行程自清晨展開，孩子將執行迷你解說員重要任務的晨喚體驗，喚醒夜宿來賓，接續進行大洋餵食解說活動，觀察魚群進食的壯觀景象，隨後安排戶外潮間帶探索課程，讓孩子從館內學習延伸至自然場域，透過實地觀察與引導討論，深化海洋生態保育觀念。

海生館將為完成任務的學員頒發「迷你解說員證書」，肯定孩子在活動中的學習成果與成長歷程，為親子留下具教育意義的珍貴回憶。

「夜宿～迷你解說員親子營」採指定梯次、指定年齡報名方式，分為三至未滿六歲的兒童班及滿六歲至十歲的小學班；詳情請查詢活動網址。