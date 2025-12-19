屏東海生館海底聖誕 驚喜登場

聖誕節即將到來，屏東海生館推出限定「海底聖誕」主題活動，讓聖誕老人不再走煙囪，而是換上裝備化身潛水員躍入館內的大洋池及海藻森林，驚喜現身與民眾互動，傳遞聖誕祝福。

屏東海生館表示，聖誕老人將於聖誕節期間以及周末驚喜現身海生館，於壯闊大洋池及浪漫的海藻森林中，配合其餵食解說時段躍入魚群，與民眾互動，讓民眾在欣賞生物進食的同時，也能感受濃濃的聖誕氛圍。

除聖誕老人現身外，館內世界水域館的極地區同步換上冬裝，佈置期間限定的「溫馨雪屋打卡牆」，以夢幻雪景結合海洋與極地元素，讓民眾在欣賞可愛企鵝及企鵝寶寶之餘，也能拍下充滿節慶感的紀念照片；遊客只要於現場完成拍照打卡，即可於服務台兌換聖誕節限定明信片一張，為旅程留下溫馨回憶。

海生館近日全新推出的「重返海洋」特展亦同步開放參觀，現場陳列十餘件生物標本，現場也設有簡單的互動裝置，帶領大小朋友快速認識海龜身體構造；民眾可在歡度聖誕佳節之餘，一併走進特展空間，體驗兼具教育意義與觀展深度的海洋主題內容。

海生館表示，透過聖誕老人潛水互動、極地區溫馨佈置，以及「重返海洋」特展深度導覽，希望為民眾打造兼具知性與趣味的冬季參觀體驗，吸引更多家庭走進博物館，在輕鬆互動的氛圍中認識海洋生物，讓海洋環境與保育意識隨著聖誕驚喜一起深植心中。