屏東海生館獲教育部第六屆海洋教育推手獎。（海景世界提供）

記者毛莉／屏東報導

海景世界公司於教育部主辦的「第六屆海洋教育推手獎」中榮獲團體獎肯定，表彰其在海洋教育推廣、精進館舍營運與提升國內海洋素養方面的長期努力與卓越貢獻。

海景世界表示，自承接國立海洋生物博物館BOT營運以來，致力結合教育、研究與觀光能量，提供具競爭力的服務品質，打造兼具知性與感性的海洋休憩環境，同時積極實踐企業社會責任，讓海生館成為全民終身學習的海洋教育基地，更成為台灣邁向永續觀光與國際接軌的重要力量。

海景世界指出，多年來該公司整合專業團隊，積極與國際頂尖機構交流，不僅於海洋生物養殖、維生系統管理、數位展示規劃及客服品質管理等面向，全方位提升營運效能，奠定台灣海洋教育及水族館管理國際化的堅實基礎，使屏東海生館成為藍色公路的重要地標。

在教育推廣方面，海景世界透過多元的館內外體驗活動，將海洋保育理念深入社會各層面，從研究單位、地方政府及民間團體攜手合作，建立制度化的海洋教育推動模式。其中，「夜宿海生館」活動深受民眾喜愛，被譽為一生必體驗一次的經典活動，累計服務超過50萬人次，成為全台最具規模之海洋教育活動之一。

同時，秉持在地共好理念，與恆春半島多個社區深度合作，成功開發結合傳統海洋文化與地方產業的生態旅遊模式，讓旅客在深度體驗中，更貼近與認識台灣的海洋文化與自然環境。此外，海景世界亦積極辦理公益性到校推廣課程，目前已推廣至全台共536所學校，總參與人數超過11萬人。此外，辦理海生館領隊訓練班，並提供大專院校學生實習機會，協助培養未來海洋教育及環境教育人才。

海景世界表示，本次獲獎是對海景公司二十多年來深耕海洋教育的肯定，身為台灣最具規模的海洋教育場館，海生館持續關注全球動物福利觀念的演變趨勢，以最高標準來管理海洋生物的照護、改善生物福祉，為館內生物打造更適宜的照護環境。未來也將持續秉持創新與永續理念，深化教育、保育與觀光的結合，不僅要提升國人海洋素養，更將海生館打造為國際海洋生態旅遊的重要據點，作為台灣海洋教育的堅實推手，為永續的藍色經濟貢獻更多力量。