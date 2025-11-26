屏東海生館發起企鵝寶寶募名活動 「邦邦粉」湧留言：很有覺悟的名字

台北市 / 林彥廷 綜合報導

屏東國立海洋生物博物館於今年迎來一位新成員－阿德利企鵝寶寶，海生館昨（25）日於臉書發起「募名鵝來」命名活動，隨即吸引不少「MyGO」粉絲留言。

日本武士道的跨媒體製作企劃《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》、《BanG Dream! Ave Mujica》動畫在播出後熱議不斷，去年桃園Xpark為國王企鵝寶寶舉行命名活動，吸引不少網友共襄盛舉，並由「Tomorin」高票當選，今年官方更與Xpark推出合作活動，讓粉絲們相當興奮。

海生館昨日發起「募名鵝來」活動，讓今年誕生的阿德利企鵝寶寶名字由網友們決定，在第一階段按讚數最高的前五名留言，將和館方候選名稱一起進入第二階段投票。

海生館表示，進入第二階段的五位投稿者都能獲得館方準備的精美小禮物，而在第二階段的最終得票最高的投稿者，可獲得「我與企鵝的0.1毫米」體驗活動免費名額。第一階段活動期間：2025/11/25－2025/12/1 17:00截止，若相同名稱將以按讚數最多者為主。同時也指出「主辦單位有權將不適宜之命名不納入評選資格」、「屏東海生館保有活動最終解釋權」。

留言區隨即也出現不少粉絲紛紛留下「BanG Dream!」中的角色名，如「Rikki」、「阿農」、「Anon」、「soyorin」、「高松燈」等MyGO的成員。而在截稿前，讚數最高的留言是年底將來台開唱的Roselia的主唱「友希那」，其聲優相羽 あいな 為動物朋友的「跳岩企鵝」配音。

