屏東海生館耶誕老人潛水報佳音

耶誕節將至，屏東海生館推出期間限定「海底耶誕」主題活動，耶誕老人不走煙囪而是化身潛水員躍入大洋池、海藻森林，與遊客近距離互動並送上祝福，此外，世界水域館極地區也換上冬裝，至明年1月4日將成為冬季親子必訪景點。

「哇！耶誕老公公在海底！」小朋友看著耶誕老人在壯闊的大洋池及浪漫的海藻森林中，配合餵食解說時段躍入魚群，無不驚豔連連，紛紛要爸爸媽媽拍照留念，海生館充滿耶誕氛圍，大小朋友都玩得不亦樂乎。

屏東海生館指出，今年耶誕老人在耶誕節期間以及周末驚喜現身海生館，且不走煙囪而是換上裝備化身潛水員，一躍進入大洋池及海藻森林，與遊客近距離互動、傳遞耶誕祝福，盼讓民眾在欣賞生物進食的同時，也能感受到濃濃的耶誕氛圍。

海生館進一步表示，世界水域館的極地區也同步換上冬裝，並布置期間限定的「溫馨雪屋打卡牆」，以夢幻雪景結合海洋與極地元素，讓遊客在欣賞可愛企鵝之餘，也能拍下充滿節慶感的紀念照片，即日起至明年1月4日，海生館將成為全家大小同遊的冬季必訪景點。

此外，近日海生館還推出全新的「重返海洋」特展，現場陳列十餘件生物標本，包含領航鯨齒、抹香鯨齒、侏儒抹香鯨骨骼標本，還有簡單的互動裝置，將帶領大小朋友快速認識海龜身體構造。

海生館強調，「重返海洋」盼能透過多元且深刻的展示，引導民眾重新思索人類與海洋之間的關係，以及海洋保育與永續發展的重要性，也希望民眾在歡度耶誕佳節之餘，一併走進特展空間，體驗兼具教育意義與觀展深度的海洋主題內容。