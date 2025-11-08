屏東海生館25週年「海洋卡」限時回歸
[NOWnews今日新聞] 歡慶25週年，屏東海生館宣布深受民眾期待的「海洋卡」限時回歸。海洋卡將於11月8日至12月25日止，於館內現場限定販售。海洋卡持卡人可享有自開卡日起390天無限次入館之權益，持卡期間參加館內付費體驗活動再享定價9折優惠。這次限定期間的海洋卡不僅延長使用期限，更結合「2025臺灣科學節」活動於11月8日開跑。
第六屆「臺灣科學節」將於11月8日至16日登場，海生館以「知識×文化×感官」為主軸，推出一系列結合教育、藝術與娛樂的精彩活動。十分受親子歡迎的「漁識場科學市集」於11月8、9日在海生館舉行，集結各種探索海洋及科學的互動攤位，並設有集章闖關活動邀請遊客同樂。同步開展的「《奧秘海洋》徵文暨繪圖得獎作品展」展出學生以創意詮釋海洋奧祕的得獎作品。最受矚目的「海海人生 Silent Disco」將於11月15日晚間在世界水域館登場，顛覆博物館想像的三聲道體驗，打造音樂與生態共鳴的沉浸派對。
海生館亦將臺灣科學節熱潮延伸至館外，11月8、9日傍晚於恆春鎮西門廣場舉辦「海洋生活祭」，結合在地市集與「落山風海洋戲院」，營造南國浪漫氛圍。壓軸登場的「海洋大劇場」於11月16日在車城國中上演，由海生館與蘋果劇團攜手打造奇幻海洋主題劇，帶領觀眾潛入神祕海底世界。此外，「永恆食刻—餐桌上的海洋守護者」活動自11月1日至16日舉行，海生館攜手恆春半島及館內共五家餐廳推出「永續海鮮限定料理」，凡享用指定餐點即可參加戳戳樂活動，有機會獲得可愛的企鵝造型湯碗。
