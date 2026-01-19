屏東消防節表揚 花蓮洪災獲救女童到場致謝特搜

（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）屏東縣消防局今天舉辦119消防節表揚大會，去年花蓮縣光復鄉洪災獲救女童「小沂」驚喜現身，向特搜大隊獻花致謝，並送兔子玩偶給救援她的隊員林楷晟，還說長大要當消防員。

屏東縣政府消防局今天在消防局禮堂舉行119消防節暨表揚大會，表揚榮獲鳳凰獎、防火宣導菁英獎、績優消防人員、績優義消人員及績優災害防救團體。屏東縣長周春米一一頒獎肯定，並感謝第一線消防與義消人員，長期守護縣民生命財產安全。

去年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成光復鄉嚴重災情，屏東縣政府第一時間派遣特搜大隊馳援，成功救出64名受困民眾，其中女童「小沂」受困超過1天獲救，感動全台。

今天小沂到場親自向救援人員表達感謝，不僅向特搜大隊獻花、送手寫卡片，也特地帶來夾娃娃機夾到的兔子玩偶，送給當時將她抱出的特搜大隊隊員林楷晟，並童言童語地說，「長大要當消防員」。

林楷晟說，救災時較匆忙，沒有太注意小沂情況，這次看見她活潑樣貌很開心。難得收到受助者禮物，也讓他有點感動。

周春米回贈小沂「屏安消防小熊」，祝福她平平安安。周春米表示，「119」是大家最熟悉的數字，更象徵所有警消、義消在救災救難上的重要使命。在今天這個極具意義的日子，看到屏東特搜大隊救出的孩子健康快樂站在大家面前，與救命恩人再次相聚，是一個充滿善與希望的循環。

周春米表示，屏東特搜大隊在第一時間投入救災，憑藉冷靜指揮、專業能力與堅強意志，加上家屬信念，才能完成這項艱鉅的救援任務，守護土地、守護鄉親，正是119最重要、也最崇高的任務。

屏東縣消防局表示，縣府持續挹注資源，強化消防科技化救災量能，目前已建置無人機28台、救災機器人12台及救災指揮平台車5台。另於去年採購各式消防救災車輛14輛，總經費超過新台幣1.6億元，並持續添購搶救裝備與器材，累計投入超過2億元，全面提升第一線消防人員救災安全與整體防救災效能。（編輯：張雅淨）1150119