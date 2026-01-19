屏東消防節 花蓮洪災女童致謝特搜隊

「小沂」（後排左四）19日現身屏東消防局表揚大會，向特搜人員表達感謝。（謝佳潾攝）

去年0923花蓮光復洪災受困超過1天、被屏東特搜大隊從屋頂抱出脫困的6歲女童「小沂」，於19日119消防節驚喜現身屏東消防局表揚大會，她手捧花束與手寫卡片表達感謝，還童言童語道，「長大要當消防員」，令所有人感動不已。

去年9月23日，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，造成19人死亡、5人失聯，而屏東縣消防局特搜大隊在第一時間即集結馳援，成功救出64名受困民眾，當中最令人振奮的莫過於救出「小沂」，她在水患來襲時，被阿公、阿婆托上屋頂橫梁待援，在受困1天後被屏東特搜人員救出，但親人不幸罹難。

時過近4個月，小沂在家人陪伴下，於消防節這特別的日子，以神祕嘉賓身分驚喜現身屏東消防局表揚大會，她手捧花束與手寫卡片向屏東特搜人員表達感謝，並在卡片上以注音寫下「謝謝所有救災英雄，有你們真好，新年快樂、平平安安、恭喜發財」，還畫上太陽、蝴蝶、草地等插畫，充滿童趣。

此外，她還將自己夾到的兔子玩偶送給把她抱出屋頂的特搜隊員林楷晟，並童言童語道：「長大要當消防員。」看見小沂活潑好動，眾人欣慰不已，也為看見生命的美好而感動，大家都鼓勵小沂要繼續好好學習、期盼她平安長大。

林楷晟將小沂送的玩偶掛在肩上，彷彿榮譽徽章般珍惜著，他說，救援時太匆忙，沒時間與小沂有互動，而今看到她平安健康、還親手送他禮物，非常感動，平常很少有機會可以收到受助者的禮物，一定要好好珍惜。

縣長周春米看到小沂健康快樂地站在大家面前，與救命恩人再次相聚，她感動道，這是個充滿善與希望的循環，也邀請小沂多來屏東玩。