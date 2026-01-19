屏東消防績優表揚 花蓮獲救女童現身致謝

▲去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤釀災，屏東特搜救出受困2天的6歲女童小沂。（圖／記者莊全成翻攝）

[NOWnews今日新聞] 屏東縣政府消防局今（19）日舉辦119消防節暨績優人員表揚典禮，頒發鳳凰獎、防火宣導菁英獎、績優消防、義消及災害防救團體，由縣長周春米親自頒獎，感謝第一線人員長年無私付出、守護縣民安全。典禮中最溫馨的一刻，莫過於去年花蓮光復災區獲救的6歲女童「小沂」，以神祕嘉賓身分現身，親自向救難人員表達感謝，感動全場。

▲119消防節表揚典禮中，出現去年花蓮光復災區獲救的6歲女童「小沂」當神秘嘉賓。（屏東縣消防局提供）

周春米表示，感謝台灣能美防災股份有限公司捐贈2,000顆住宅用火災警報器，優先提供獨居老人、低收入戶及身心障礙者使用，有效提升居家防火安全，使屏東去年火災件數較前年減少584件，降幅近四成。

縣府亦持續強化消防量能，成立高級救護隊、推動雙軌出勤，提升到院前救護品質，OHCA存活率與健康出院人數雙雙創新高，同時擴充無人機、救災機器人及各式消防車輛，打造更安全的救災環境。

