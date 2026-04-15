屏東深夜巨響！22歲男「閃電漂移」失控翻覆 驚悚四輪朝天奪命瞬間曝

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

社會中心／洪正達報導

黃男駕駛的自小客撞上分隔島後翻覆，當場受困車內。（圖／翻攝畫面）

屏東市14日深夜發生一起死亡車禍。22歲黃姓男子當時駕駛自小客車行經復興南路一段時，疑似因變換車道不慎加上車速過快，整輛車失控撞上中央分隔島後當場翻覆，黃男雖經救護人員送醫急救，但最終仍因傷勢過重宣告不治，詳細車禍原因待釐清。

屏東分局指出，14日晚間11點33分接獲報案，指出在復興南路一段有車輛翻覆，當警方趕抵後發現肇事車輛翻覆路中，現場一片狼藉，零件碎片散落多處。

從後方行車紀錄器可以發現，黃男當時駕駛車輛沿復興南路一段由南往北行駛。行經事故路段時，車輛疑似因高速行駛導致重心不穩，在變換車道過程中發生失速偏移，隨後直接撞擊內側分隔島，車身失控翻轉180度，導致黃男受困車內重傷昏迷。

廣告 廣告

後方車輛拍下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）

警方調查，黃男原先於外側車道行進，疑因車速快失控，車輛隨即偏移至內側快車道釀災，針對駕駛人是否涉及酒駕，目前已進行抽血檢驗，現已報請檢方相驗釐清死因。

警方呼籲，夜間行駛視線較差，駕駛人應保持安全車速並謹慎變換車道，切勿超速或急轉方向盤，以確保自身及其他用路人的安全。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

不滿便溺「幼貓塞蟹籠」丟大海！漁民怒嗆「淹死你們」下場完蛋了

自由夢一場！「惡龍」張錫銘假釋鬥法遭逆轉 法官怒批：案件多數未和解

自拍投誠片僅換幾萬塊？9軍士官變節淪共諜「這7人」移審下場出爐

實體店掩護洗錢破億！詐團擁豪宅豪車專騙老實人 警方不忍了

