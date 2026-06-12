屏東清潔隊長撞人疑肇逃 50歲男摔落水溝亡

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東縣來義鄉公所曹姓女清潔隊長，11日晚間開車行經萬巒鄉新榮路段，撞上一名單車騎士後疑肇逃，導致吳姓男騎士摔落水溝後死亡。屏東警方初步釐清曹女沒有酒駕也沒有毒駕。

屏東縣警察局內埔分局調查表示，今天傍晚6時許，接獲民眾報案發現萬巒鄉新榮路段水溝內有民眾落水，警消到場時發現民眾已沒有生命徵象，調閱監視器畫面及相關事證追查。

警方循線追查發現在11日晚間10時許，有一部小客車駕駛在新榮路段上撞擊騎乘單車的50歲的吳姓男子，吳男掉落水溝後，小客車駕駛當下未報警及施救，疑似肇事後逃逸。

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內埔警方調查，小客車駕駛為來義鄉公所的曹姓清潔隊長，酒測值為0、毒品唾液快篩呈現陰性反應，詳細肇事原因正持續釐清中，將依肇事逃逸罪嫌送辦。

來義鄉長莊景星告訴中央記者，透過電話尚未聯繫上曹姓清潔隊長，曹姓隊長在公所服務約20年，約3年前轉調清潔隊長一職，是認真盡責的人，對於此次事件感到震驚遺憾，將全力協助家屬處理後事。（編輯：陳正健）1150612