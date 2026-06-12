屏東清潔隊長開賓士衝撞單車沒報案「下車移走就離開」 騎士摔落水溝喪命

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賓士車撞上腳踏車後前擋風玻璃碎裂。（圖／翻攝畫面）

屏東縣內埔分局昨天（12日）清晨接獲民眾報案，稱萬巒鄉新榮路段一處水溝內有人落水，警消到場時，確認年約50歲的吳姓男子已無生命跡象，調閱監視器發現，原來是來義鄉公所曹姓女清潔隊長11日晚間駕車撞上吳男後逃逸，並未報案就離開，導致吳男未被及時救治。警方循線找到曹女，確認她沒有酒駕、也未毒駕，詳細案情仍待進一步調查釐清。

警方表示，12日清晨6時獲報，指萬巒鄉新榮路段水溝內疑有民眾落水，警消趕抵現場後，發現該民眾已無呼吸心跳，一旁還有單車倒在地上，警方循線追查，確認死者為年約50歲的吳姓男子，他在11日晚間10時許，騎著單車經過新榮路時，遭一輛賓士車撞擊，隨後摔進水溝。

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吳男騎腳踏車遭撞。（圖／翻攝畫面）

吳男落水後，汽車駕駛並未報警、施救，甚至下車將卡住的腳踏車拉開後就離開，疑似肇事逃逸，而吳男隔日就被發現陳屍水溝中。至於吳男是被撞死還是溺斃，待檢方13日相驗釐清。

警方調查發現，汽車駕駛是屏東來義鄉公所的曹姓女清潔隊長，曹女到案後，確認酒測值為0，毒品唾液快篩也呈現陰性反應，詳細肇事原因尚待持續調查，訊後也將曹女依肇事致死罪嫌送辦。

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