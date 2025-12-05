屏東測速照相桿數量全國第3 交通隊長：多數是空桿、僅36支運作

測速照相桿數量，屏東縣排名全國第三名。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕內政部警政署在立法院答詢時指出，屏東縣固定測速桿有138支，各縣市排第3名，非6都排第1，屏東縣交通隊長謝志鴻今天說明，實際運作測速的只有36支，多數是空桿，罰單件數今年也下降到只剩4萬多件，比112年下降了6成，事故發生案數也明顯下降，未來將配合警政署調整不合理執法位置。

謝志鴻表示，目前全台共有測速照相設備1809處，新北251處居首、台中214處次之，屏東以138處名列第3；但若看「實際啟用」與「密度」，屏東約1460公里道路中，真正裝有主機、持續執法的固定桿僅36支，平均約每40公里1支，且今年1至10月固定測速取締件數較112年已大幅減少逾六成，從10萬多件降到4萬多件。

屏鵝公路南州至墾丁南灣約142公里設有15支測速桿，實際啟用執法的僅4支，平均約每35公里一支，進入墾丁車流由約174萬輛成長至近193萬輛以上，觀光人潮並未被「嚇跑」，反而固定測速取締件數以及交通事故件數持續下降，有一定的效果。

未來警政署就固定式測速照相設置原則，進一步研議量化標準及汰除機制時，屏東縣警局將主動配合辦理，依新制持續盤點、檢討與優化屏東縣設備設置與啟用策略，希望讓民眾每一次出門都能平安回家。

