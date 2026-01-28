屏東港口吊橋改建動土 串連生態遊憩打造新地標

（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東滿州鄉港口吊橋2023年因颱風小犬侵襲受損，縣府推動改建工程，今天動土。屏東縣長周春米表示，期盼打造兼顧安全、生態與遊憩功能的新吊橋，重塑恆春半島南端重要觀光節點。

屏東縣政府自籌總經費新台幣1億7500萬元，推動「滿州鄉港口吊橋改建工程」，今天動土，預計明年9月完工。

周春米表示，港口吊橋是許多鄉親從小到大的共同記憶，也是遊客造訪恆春半島的重要景點之一。此次工程以安全為首要考量，並同步強化景觀與生態設計，讓旅客能安心走進豐富的自然環境，欣賞港口溪通往太平洋出海口獨特景致。她期許工程如期完成，讓大家期待的港口吊橋美麗再現。

周春米說，新建港口吊橋除提供安全的通行空間，也將結合生態導覽與多元遊憩體驗，提升整體旅遊價值，未來交由滿州鄉公所維護管理，同時回饋在地鄉親更完善的公共服務，縣府將持續爭取中央資源，共同推動恆春半島觀光發展。

民進黨籍立委徐富癸說，港口吊橋與佳樂水長年是滿州重要的觀光記憶，後續將持續協助爭取中央計畫資源，並期望可以結合活動行銷，帶動更多人潮走進滿州，活絡地方觀光。

縣府交通旅遊處表示，重建工程不僅僅是單一橋體的建造，而是恆春半島整體觀光戰略的一環，與南星佳樂水的觀光再造、滿州生態保育、地方觀光動線升級有密切相連，更是發展半島地區觀光、提升整體旅遊競爭力的關鍵之一。（編輯：黃世雅）1150128