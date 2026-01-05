屏東滿州國小魚眼 捕獲火流星

屏東縣滿州國小流星監視器5日清晨5時21分記錄到1顆火流星，閃亮整個天空。屏東星空大使、屏東天文協會榮譽理事長施世治表示，這顆火流星最特別的是它造成的流星煙塵，持續超過3分鐘以上，是很少見的現象，「真是炫爆了！」

同樣記錄到這顆火流星的中央大學鹿林天文台說明，火流星是較大的流星體進入地球大氣層，過程中因劇烈摩擦而發出耀眼光芒，有時甚至會伴隨碎裂或爆閃。流星光芒結束後的流星痕，是流星體高速通過大氣層後，在高空留下的電離氣體與塵埃雲，這些物質會在高空風場的作用下逐漸扭曲、擴散，持續數秒至數分鐘。

施世治指出，這顆火流星從天頂往東偏南方飛行，應該是屬於象限儀座流星雨。象限儀座流星雨是從12月28日到隔年1月12日，今年極大期是1月4日清晨5時左右，但這顆火流星是昨日清晨5時21分畫過天際，位於滿州國小頂樓的星空站南方監視器和星空魚眼記錄得非常清楚，相當壯觀。

滿州國小全天流星監測方案，是施世治引介台灣親子觀星會與學校合作，由屏縣府教育處提供設備經費補助，讓學校購置全天魚眼火流星監視設備及軟體，台灣親子觀星會提供資源與技術協助，在滿州國小頂樓建置施工、電腦流星分析設定、流星資訊檔案整理，並在學校網頁直播。

施世治表示，屏東縣政府交通旅遊處去年舉辦一系列星空旅遊活動，由他帶領數十位經過培訓合格的星空導覽解說員，執行天文導覽服務，星空旅遊的遊客不但素質高，還有不少國際遊客，縣長周春米也覺得星空旅遊是很值得開發的遊程，「觀星首選，就在屏東」。