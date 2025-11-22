屏東滿州港口吊橋殘破懸掛2年！地方居民怒吼
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕曾被譽為「情人橋」的屏東縣滿州鄉港口吊橋，橫跨港口溪出海口，昔日是恆春半島東海岸熱門打卡地標，遊客搖曳橋上欣賞濕地生態、海岸森林與獨木舟划槳美景，吸引無數情侶與家庭前來朝聖。然而，近年殘破景象宛如廢墟，民眾陳情「在新橋建好前，至少先清理乾淨或拆除」；屏縣府及鄉公所則解釋，希望拆除及重建同步進行，中央經費已經核定。
「看著斷橋天天吊在那裡，心都碎了！」滿州鄉長古榮福無奈表示，港口吊橋是地方重要觀光資產，位於佳樂水風景區必經之路，對岸濕地與海岸森林曾是旅遊亮點，2022年因鐵纜嚴重鏽蝕封閉後，2023年小犬颱風17級強風再度重創，橋面大面積斷裂、鋼索斷落懸掛。
縣議員潘芳泉、盧玟欣近日在屏東縣議會總質詢時，也強烈關切港口吊橋破敗問題，認為殘橋懸掛影響景觀與安全，遊客路過直搖頭，嚴重衝擊獨木舟活動與整體旅遊形象，要求縣府優先處理。
屏東縣政府交通旅遊處回應，港口吊橋自2022年封閉至今，已積極推動改建工程，總經費約1.8億元，中央已核定補助，設計完成以「陽光、沙灘、新旅遊」為主題，包含吊橋現址全新重建、北岸廣場與南岸平台改善、獨木舟艇庫新建及廁所改建等，融入景觀照明與生態友善元素。
交旅處指出，這不只是單一橋體修復，而是恆春半島「南星計畫」重要一環，與佳樂水地質公園整體規劃、滿州生態保育及觀光動線升級緊密相連，每半個月檢討設計進度，希望拆除舊橋與重建一併進行，預算運用更有效率，讓港口溪出海口重現海天一色風華。雖招標曾數度流標，但處方強調將加速程序，爭取盡快開工，讓居民與遊客早日看到新生吊橋。
恆春半島居民無奈表示，斷橋殘骸暴露2年多，風吹日曬下掉落風險高，遊客拍照都繞道走，獨木舟業者生意大受影響，「破敗畫面實在太煞風景！」大家一致期盼先行拆除清理現場，別讓這座曾帶來無數浪漫回憶的地標，成為酸民抨擊當地觀光的痛點。
