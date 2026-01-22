屏東演武場化身時光機 老街柑仔店喚起民眾時光記憶

屏東縣府將演武場化身時光機，並設置大型經典小豬撲滿造型裝置，增添年節氛圍。

屏東演武場化身時光機，即日起推出「屏藏心～舊時光月台」特展，重現老街景、柑仔店、黑膠唱片與經典生活物件，引領民眾重溫過往的時光記憶！

屏東縣府文化處於演武場戶外廣場，特別設置討喜可愛的大型經典小豬撲滿造型裝置，象徵「聚財、存福」的美好寓意；隨著農曆新年腳步將近，也為展覽增添濃厚年節氛圍，吸引民眾駐足拍照打卡。

文化處表示，「屏藏心～舊時光月台」特展，邀請收藏家李家羽與金愛娣共同參與，展出多年珍藏的老物件，並規劃「記憶街景」、「懷舊生活」及「收藏展示」三大展區。

展場中可見雜貨店、公用電話等熟悉街道意象，喚起昔日街坊日常的集體記憶，同時重現客廳、臥房等居家場景，呈現早年家庭生活的質樸樣貌，並展出黑膠唱片、玩具公仔、復古玩具等經典收藏品，勾勒不同年代的生活軌跡。

文化處說，這次藏品多半來自屏東在地收藏家李家羽，人稱「富哥」的他，因為迷戀老物的質感而展開尋寶旅程。二十多年來，他把與過去生活息息相關的老站牌、童玩、公仔與各式帶著歲月痕跡的物件，一件件細心保存下來。

文化處指出，收藏不只是物件的留存，更是對故事與溫度的累積，透過老物件訴說時間的故事，讓不同年齡層的觀眾在展場中，能找到屬於自己的記憶片段；展期自即日起至三月十五日止，免費參觀，邀請民眾在老建築與懷舊主題交織的空間中，感受專屬於屏東的文化記憶與時光風景。